Geluidsmuur McDonald’s lost overlast Harderwijkse Zeebuurt maar ten dele op

De vergunning voor de geluidsmuur is inmiddels ingediend. ,,Bij akkoord gaan we zo snel mogelijk tot plaatsing over’’, zegt Eunice Koekkoek, communicatie-manager bij McDonald’s. De gemeente Harderwijk doet ook een duit in het zakje, door aansluitend een groene wal met struiken aan te leggen. Met als doel om zo het restaurant aan het zicht te onttrekken van buurt en school. ,,We vertrouwen erop dat we met deze maatregel het verzoek tegen geluidsoverlast naar wens hebben beantwoord’’, zegt Koekkoek.