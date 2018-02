Gelukzalig zwieren op Ermelose vijver

videoDe officiële ijsbanen in Putten, Ermelo en Harderwijk mogen dan nog gesloten zijn, een echte Hollander laat zich daar niet door weerhouden. Op verschillende vijvers en sloten werd voorzichtig geschaatst, en in Ermelo leeft de jeugd zich uit op een prachtig stuk ijs, vlakbij blindencentrum Bartiméus.

Nieuws gaat snel in een dorp als Ermelo en dus is het best druk op het geïmproviseerde baantje, dat werkelijk ideaal ligt. In de schaduw en tussen hoge bebouwing, zodat zon en wind geen spelbreker kunnen zijn. Alleen een koek-en-zopietent ontbreekt aan het oer-Hollandse plaatje.

Vakantie!

Lise, Mara, Sanne en Karlijn, vriendinnen en buurtgenoten, zijn er ondanks de snijdende kou niet weg te slaan. "Het is voorjaarsvakantie dus daar moeten we van profiteren", klinkt het unisono. "We hebben er lang op moeten wachten." Het viertal heeft wel eerder op de schaats gestaan dit jaar, op het kunstbaantje op de Markt in Harderwijk. "Maar dit is toch anders. Dit is echt ijs, met echte scheuren er in!"

Twee werknemers van een Ermeloos installatiebedrijf zijn dissonanten tussen de tientallen kinderen. "We toevallig in de buurt aan het werk", zegt een van hen. "Even een uurtje op de ijzers, moet kunnen toch? Was voor mij al weer twee jaar geleden ofzo." Als hij even later weg schaatst, onderstreept zijn ietwat houterige stijl zijn woorden. Een paar rondjes later gaat het al een stuk beter. Zijn gelukzalige glimlach spreekt boekdelen.