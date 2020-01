Gemaskerde overvallers maken geldbedrag buit bij Domino’s Pizza in Harderwijk

Gelreweg Ermelo bundelt de krachten tegen sloopplan Uwoon

10:03 De bewoners van de Ermelose Gelreweg gaan serieus aan de slag met een strijdplan om te voorkomen dat hun buurtje tegen de vlakte gaat. Afgelopen zaterdag was er een eerste ‘plenaire vergadering’ van pakweg vijftig bewoners waarbij werd besloten om juridische hulp in te schakelen. Een stichting is in de maak.