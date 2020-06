Gemeente Ermelo: angst buurt voor grote palletbrand is ongegrond

Omwonenden van pallethandel Ten Hove in Ermelo maken zich grote zorgen over het grote aantal pallets dat is opgeslagen bij het bedrijf aan de Haspel. In een bosrijke en kurkdroge omgeving is bij een brand de ramp niet te overzien, zo vrezen ze. Ze willen dat de gemeente optreedt, maar die bezweert dat er van een onveilige situatie absoluut geen sprake is.