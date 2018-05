Gemeente Ermelo geeft toe: gifspuiten op de hei was illegaal

Trimbos vermoedt dumping restafval crystal meth-lab in riool Ermelo

25 mei Laboratoriumafval dat geloosd is in het riool. Dat is volgens het Trimbos instituut toch wel de meest logische verklaring voor de ongekend hoge concentratie methamfetamine (crystal meth) die bij een onderzoek in het Ermelose ondergrondse afvalsysteem is aangetroffen.