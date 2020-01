Gemeente Ermelo was te lief voor Tomassen, vindt rechtbank in Arnhem

De zaak was aangespannen door buurvrouw Cora van Eijsden. Zij constateerde in de zomer van 2018 dat Tomassen een gasdrukregel- en meetstation aanlegde, plus een bijbehorende gasleiding, zonder dat daarvoor een vergunning was. De gemeente ging daar uiteindelijk in mee en legde Tomassen een last tot dwangsom op. Maar omdat tegelijk een vergunningaanvraag liep - en er zicht op legalisatie zou zijn - werd tot twee keer toe de termijn waarbinnen het station verwijderd zou moeten zijn, verlengd. Onterecht, vond Van Eijsden, die ook de hoogte van de dwangsom (1500 euro per week met een maximum van 9000 euro) veel te laag vond.