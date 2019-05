Gemeente Ermelo zet warm gevoel voor lokale journalistiek niet om in klinkende munt

Koos van Shownieuws speelde vroeger al ‘Songfesti­val­le­tje’ in Harderwijk: ‘Nu graag in het echt!’

18:39 Koos van Plateringen volgde winnaar Duncan Laurence op de voet bij het Songfestival in Tel Aviv. Voor de in Harderwijk opgegroeide Shownieuws-presentator (45) kwam daarmee ook een droom uit. Graag zou hij volgend jaar het Songfestival voor een wereldpubliek willen presenteren. Dan het liefst wel Amsterdam en niet in Zwolle.