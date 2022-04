Gemeente Harderwijk daagt inwoners uit voor Stadsidee 2022

De Rossumdaer­pers uit Vaassen zoeken bijzondere carnavals­me­mo­ra­bi­lia voor jubileumex­po­si­tie

Het duurt weliswaar nog ruim een half jaar, maar bij Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers in Vaassen zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileumfeest. Op 11 november bestaat de vereniging 55 jaar en dat wordt gevierd met onder meer een expositie in Museum Vaassen Historie over de geschiedenis van carnaval in het dorp. Daarvoor wordt de hulp van inwoners van Vaassen en omgeving ingeroepen.

12 april