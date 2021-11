Gemeente Harderwijk komt over de brug voor meer woonwagenstandplaatsen: ‘Hard nodig’

Aankomst van vluchtelin­gen in Vierhouten zit vol verrassin­gen

De Mallejan in Vierhouten heeft binnen no-time een metamorfose ondergaan. Waar het vorige week nog gewoon een hotel was, is het nu tijdelijk een vluchtelingenopvang. Hoe gaat het er tot 5 januari eigenlijk aan toe aan de Nunspeterweg?

11 november