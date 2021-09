Gemeente Harderwijk verlengt aanvraagperiode subsidie voor buurtfeesten

Gemeente Oldebroek tempert gemoederen rond speeltuin: ‘Op een redelijke manier in gesprek’

7 september De gemoederen rond de speeltuin in Wezep lopen zo hoog op, dat de gemeente Oldebroek besloot een nieuwe bijeenkomst te organiseren waar de buurtbewoners voor de derde keer van zich kunnen laten horen. Via een brief werden ze op de hoogte gesteld: ,,Als we met respect met elkaar in gesprek blijven, vinden we vast en zeker goede oplossingen.”