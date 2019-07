Gemeente Harderwijk: wilde bloem zorgt niet voor extra tekengevaar

Verdriet bij Triangel Harderwijk na ‘crashen’ film eindmusi­cal

14:07 Voor groep 8a van basisschool De Triangel is het laatste schooljaar in mineur geëindigd. Door gecrashte software zijn de opnames van de eindmusical in de Regenboogkerk kwijt. Moeder Sascha Kortlang hoopt nu op een speld in de hooiberg: ,,Misschien heeft iemand thuis een opname gemaakt?’’ Extra wrang voor de leerlingen is dat de opnames van groep 8b wel gelukt zijn.