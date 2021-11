Gemeente Heerde koopt tijd voor besluiten over Hof van Cramer en onderwijshuisvesting

‘Bezieling’ is volgens wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde de grootste gemene deler voor gemeenteraad en college als het gaat om de uitvoering van de grote projecten mfa/Hof van Cramer in Wapenveld en de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Alleen: de financiële gevolgen vereisen zorgvuldigheid in de besluitvorming. Raad en college vonden elkaar in de afspraak om in februari een extra overlegmoment in te plannen over de voortgang van de beide onderwerpen.