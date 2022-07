Gemeente Heerde roept Liander op het matje na onaangekondigde werkzaamheden: ‘We zijn niet geïnformeerd’

Omgekeerde vlaggen bij gemeente­huis Elburg: ‘Geen actie van de gemeente’

Aan een vlaggenmast en lichtmast van het gemeentehuis in Elburg zijn zondag Nederlandse vlaggen omgekeerd opgehangen. Een actie die sinds de boerenprotesten aan populariteit wint. Ook in Oldebroek, Nunspeet en langs provinciale wegen hangt de Nationale driekleur verkeerd om aan lantaarnpalen. In Elburg hangt de vlag niet voor lang: ‘Die vlaggen halen we weer weg.’

11 juli