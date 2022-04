Gemeente Oldebroek overvalt crossorganisatie met maatregelen om flora en fauna te beschermen

Feestge­druis barst weer los op de Veluwe: ‘Denk dat we er heel erg aan toe zijn met z’n allen’

Na 2,5 jaar afwezigheid, keren de muziekfeesten terug op ‘t Weitje in Ermelo. Alle coronaregels zijn geschrapt, de remmen kunnen weer los. Even bestond de vrees dat de aangescherpte geluidsregels het einde zouden betekenen van het feestgedruis op ‘t Weitje, maar begin dit jaar werden ze alsnog verruimd. ,,We hebben er enorm veel zin in.’’

13 april