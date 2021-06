Gemeente scherpt regels begraafplaats Putten aan, tot ontzetting van nabestaanden: ‘Waar moeten we dat beetje liefde bij het graf dan laten?’

Elburg uitzonde­ring op dalende WW-uitkerin­gen? ‘Ja en nee’

23 juni Nederland kruipt weer uit de coronadip en dat is ook in dit deel van het land goed te zien. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in vrijwel alle gemeenten een stuk lager dan een jaar geleden. Met de Noordoostpolder, Steenwijk en Staphorst als uitschieters. Urk is de enige gemeente waar de werkloosheid is gestegen, al gaat het maar om weinig mensen. Maar ook Elburg noteert volgens het UWV een kleine plus. Dat vraagt om een reactie.