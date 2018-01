Gemeentebelang Harderwijk-Hierden: 'Het draait niet om koopzondag, maar om verjonging'

Van der Veere heeft het gevoel dat hij met plek vier wordt gestraft nadat hij eind vorig jaar in de gemeenteraad instemde met de proef met twee koopzondagen, tot grote schrik en ongenoegen van het partijbestuur. Eerder stemde hij met de driekoppige fractie altijd tegen de koopzondag. Met zijn voorstem was er ineens een meerderheid in de gemeenteraad van 15 tegen 14 (ChristenUnie, CDA en mede GB-raadsleden Kevelam en Holleman).

Op de derde plek van de lijst staat nu Mark Saiboo, tot voor kort lid van de steunfractie van D66 Harderwijk. Hij was bij de raadsverkiezingen in 2014 nummer vier van die partij, die nu twee zetels heeft. Saiboo is onlangs overgestapt naar Gemeentebelang.

Van de Veere wil graag nog vier jaar doorgaan in de fractie. In de laatste weken van december was hij nog nauw betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Afrekening

In 2014 stond Van der Veere nog tweede op de kandidatenlijst. Het bestuur zou tegen hem heb gezegd dat de partij wil verjongen, maar dat is volgens de Hierdenaar niet de reden dat hij naar plek vier is gezet. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het de afrekening is voor de koopzondag.''

In de afgelopen jaren zegt hij geen kritiek te hebben gehad op zijn functioneren in de raad. ,,En nu willen ze een doorgewinterde politicus inruilen voor een jongeman met weinig ervaring. Dat kan wel, maar dat doe je twee jaar voor de verkiezingen en dan ga je mensen inwerken. Niet een maand van tevoren.'' Volgens Van der Veere is hij op een 'onwelvoeglijke' manier gepasseerd.

Het bestuur van GB spreekt dat tegen. 'Er heeft niets onwelvoeglijks plaatsgevonden, verre van dat', zo stelt het bestuur weten in een persverklaring. 'Gemeentebelang heeft weloverwogen ingezet op verjonging binnen de partij. Ook Van der Veere was het daar helemaal mee eens. Die verjonging is op de hele kandidatenlijst terug te vinden. In de rangorde van de eerste vier kandidaten is nadrukkelijk gekeken naar de capaciteiten en de leeftijd van de kandidaten. Dat is zo ook met Van der Veere besproken en hem toegelicht, zoals dat gebruikelijk is in een respectabele partij'.

'De koopzondag heeft in die afweging niet meegespeeld, want dan zou de heer Van der Veere zeker niet op de nog altijd hoge plaats vier gestaan hebben'.