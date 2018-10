Gemeentebelang: verplaats 'ziekmakend' dierenasiel naar Lorentz

video Zorgen in Putten over sluiting distribu­tie­cen­trum Emté

6:00 De klap is flink aangekomen in Putten. Door sluiting van het distributiecentrum van Emté is er vanaf 1 juli 2019 geen werk meer voor 177 medewerkers en zestig uitzendkrachten. Wethouder Gerbert Priem maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in zijn gemeente.