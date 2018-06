Gemeentehuis Putten tijdelijk in kasteel De Vanenburg

Blinde en slechtzien­de helpen elkaar tijdens de avondvier­daag­se Ermelo

10:44 Rachel Schelleman (31) en Fabiën van Kleven (27) uit Ermelo zijn een opvallend stel in de avondvierdaagse van hun woonplaats. Rachel is zeer slecht ter been, slechtziend en rijdt met haar scootmobiel, terwijl Fabiën blind is en zich vasthoudt aan het elektrische wagentje van haar vriendin.