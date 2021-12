Gemeenteraad Nunspeet unaniem achter definitief ontwerp voor Stationsomgeving

Bouw van 31 sociale huurwonin­gen in Eilanden­rijk Zeewolde gestart

Knallende confetti markeerde afgelopen week de start van de bouw van 31 sociale huurwoningen voor het project Eilandenrijk in de Polderwijk in Zeewolde. De woningen worden gebouwd in Havenkwartier, schuin naast de rode ophaalbrug bij de sluis.

