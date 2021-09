Gemeentes op Veluwe mogen wel degelijk klagen over geluidsoverlast van muziekfestivals in Biddinghuizen

De Veluwse gemeentes Elburg, Nunspeet en Oldebroek mogen wel degelijk klagen over geluidoverlast die ze zeggen te ervaren van Lowlands en het hardstyle muziekfestival Defqon.1 in Biddinghuizen. Dit bleek vandaag bij de Raad van State in Den Haag.

Nunspeet, Elburg en Oldebroek protesteren daar tegen verruiming van de vergunning van Walibi door de gemeente Dronten. Lowlands kan daardoor twee uur langer doorgaan, tot 01.00 uur. Defqon.1, met zijn basdreunen, mag voortaan twee dagen duren in plaats van een dag. In ruil daarvoor moet wel de afterparty op zondag in relatieve stilte plaatsvinden.

Niet-ontvankelijk

De rechtbank Midden-Nederland verklaarde op 26 juni vorig jaar de gemeentebesturen niet-ontvankelijk. Nunspeet, Elburg en Oldebroek liggen te ver van het festivalterrein om er iets noemenswaardigs van te merken, vindt de bestuursrechter in Utrecht.

De Raad van State denkt daar anders over. In april was er een eerste zitting. Vandaag mocht wethouder Jaap Groothuis van Nunspeet, vergezeld van twee advocaten en een geluiddeskundige, inhoudelijk schieten op de verruimde vergunning. Of dat succes heeft gehad zal over ongeveer zes weken blijken.

Doodzonde

Tijdens eerdere edities van de festivals regende het klachten uit de Veluwse gemeenten en zelfs ver daar buiten. Maar de toezegging van Dronten om in de drie plaatsen geluidmeetpunten aan te wijzen werd niet nagekomen, zei Groothuis. Een doodzonde, vinden de advocaten. ,,Want de vergunning is verruimd zonder enig geluidonderzoek te hebben gedaan in Nunspeet, Elburg en Oldebroek.’’

Geluiddeskundige Erik Roelofsen is op verzoek van de Elburg, Nunspeet en Oldebroek poolshoogte gaan nemen tijdens de muziekfestivals. ,,Bij Defqon voel je in Elburg de grond trillen’’, zei hij. Roelofsen zag ook dat de bewoners van bungalowpark de Boschberg hun biezen pakken zodra een evenement begint.

Acceptabel

Volgens de gemeente Dronten is het geluidniveau op de Boschberg tijdens de muziekfestivals acceptabel. ,,Dan is het geluid zeker acceptabel in deze drie gemeenten die veel verder weg liggen’’, zei een woordvoerster van het gemeentebestuur. Dronten vond dan ook geen enkele aanleiding om te gaan meten in de drie plaatsen.

,,Het geluid is sterk afhankelijk van de windrichting’’, zei Roelofsen. ,,De zware basdreunen kunnen over de Boschberg heen waaien en kilometers verderop neerkomen.’’

Gevels van woningen houden geluid weliswaar tegen, maar basdreunen komen volgens hem overal doorheen. Vandaar al die klachten, zeggen de gemeenten.

Zondagsrust

Walibi stelde in de eerdere rechtszaak dat de gemeentebesturen vooral balen van verstoring van de zondagsrust. Daar klopt niets van, reageerde wethouder Groothuis.

De Raad van State bepaalt binnenkort wie er gelijk krijgt.