Gemengde gevoelens bij Gerjan (21) uit Wezep: zijn reuzenpompoen is niet de zwaarste, maar wint wel titel

video Oudheid herleeft onder bouwgrond Stations­straat

24 september Laag voor laag wordt de geschiedenis blootgelegd. Op zoek naar sporen die wijzen op een nederzetting. Stationsstraat 120 in Ermelo, wat een grasveld was, wordt bouwrijp gemaakt voor de realisatie van sociale huurwoningen. Dat de komende bewoners niet de eerste bewoners van het perceel zijn, is te zien aan de archeologische vondsten die Daniël Scheeringa, archeoloog, projectleider en adviseur, samen met zijn team uit de grond haalt.