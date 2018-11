Gemist? Gratis ijsjes in Epe en sportschool in Apeldoorn stopt na tien jaar

Dominee Ewout van den Noort is ‘maestro’ van Emst

12:39 Dominee Ewout van den Noort (42 jaar) is zaterdagavond in een uitverkocht dorpshuis de Hezebrink de “Maestro van Emst 2018” geworden. Hij dirigeerde het muziekstuk The Young Amadeus van Mozart. In de finale versloeg hij Maureen Wellens. Zij dirigeerde het muziekstuk What a Feeling.