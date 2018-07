Gemist? Hitte sloopt scheepswrak en Dolfinarium opent nieuwe attractie

In Rutten, in de Noordoostpolder, wordt een het wrak van historisch schip gesloopt door de aanhoudende hitte. Ook in het dorp Hierden eist de hitte zijn tol. De vijvers bij kasteel de Essenburgh zijn drooggevallen, waardoor tientallen karpers om het leven zijn gekomen. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Hittegolf verpulvert scheepswrak - Door de aanhoudende hitte valt een historisch schip letterlijk uit elkaar bij de opgraving in een tulpenveld bij Rutten, in de Noordoostpolder. Het schip wordt momenteel opgegraven door studenten en archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Door de droogte van de afgelopen weken scheuren eikenhouten delen en trekken spanten krom.

Dolfinarium opent waterpark - Voor de eerste keer in meer dan twintig jaar heeft het Dolfinarium in Harderwijk een nieuwe attractie geopend: het waterpark. De komende jaren moet het waterpark stapje voor stapje groeien, waardoor het een op zichzelf staande voorziening wordt, met een aparte ingang. In eerste instantie blijft het waterpark nog gewoon onderdeel van het Dolfinarium.

Zoontje (3) Statenlid verdronken - Het driejarige zoontje van het Deventer Statenlid Zafer Aydogdu is verongelukt tijdens vakantie in de Italiaanse regio Toscane. De jongen kwam zondag in nood in een zwembad. Het kind werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar de jongen uiteindelijk kwam te overlijden.

Olst verliest enige café - Verdriet en onbegrip in Olst. Sportcafé de Hooiberg, het enige café in het dorp, is plotseling gesloten. Vooral bij een lokaal volleybalteam hakt de sluiting er hard in. De Hooiberg was de stamkroeg van de dames. ,,Wie garandeert dat we weer zo'n goede horeca terugkrijgen?" Gedoe tussen de uitbater en de gemeente ligt ten grondslag aan de sluiting.

Hitte legt kasteelvijver droog - De aanhoudende droogte en hitte hebben hun tol geëist in de vijvers bij kasteel de Essenburgh in Hierden. Tientallen karpers zijn dood uit de modder geschept door het waterschap. ,,We kunnen niet altijd voorkomen dat vijvers droogvallen", vertelt een woordvoerder van het Waterschap Vallei en Veluwe. ,,We kunnen geen water maken."