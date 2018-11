Gemist? Pizzeriabrand Apeldoorn mogelijk aangestoken, Zwolse ondernemers willen toch een ijsbaan op het Rodetorenplein

Witwasonderzoek - Modelvliegtuigenwinkel RC Wings in Klarenbeek wordt in verband gebracht met witwaspraktijken. De winkel sloot plotseling na een doorzoeking van de politie.

Pizzeria - Een keukenbrand in pizzeria Vesuvio in Apeldoorn is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie daags na de brand weten. ,,We houden er rekening mee dat er mogelijk sprake is geweest van brandstichting‘’, aldus een politiewoordvoeder.

Toezicht - Dieren en planten in de Berkel staan de komende twee jaar onder verscherpt toezicht. Enkele weken geleden werd de rivier ernstig verontreinigd door afvalwater. Het waterschap kijkt nu hoe de natuur zich herstelt.

Handtekeningen - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat door het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoeken of er fouten zijn gemaakt met bezwaarschriften bij het Zwolse filiaal. Een medewerker raakte eind september in conflict over mogelijke vervalste handtekeningen onder bezwaarschriften van statushouders.

IJsbaan - Zwolse ondernemers hebben de handen ineengeslagen om toch een ijsbaan te realiseren op het Rodetorenplein. De gemeente bevestigt dat er gekeken wordt of dit mogelijk is.

