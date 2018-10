Gemist? Twee verkeersdoden, wolvin gefilmd rondom Apeldoorn

Nunspeetse SGP-burgemees­ter neemt Regenboog­vlag in ontvangst

20:00 Het is in Nunspeet dramatisch gesteld met de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen of transgenders (lhbt'ers). Dat is althans wat de lokale PvdA/GroenLinks signaleert. De partij overhandigde maandagavond daarom een Regenboogvlag aan burgemeester Breunis van de Weerd (SGP).