Gemist? Welpjes en granaten op de Veluwe, helse hagel in Deventer, Koninklijke complimenten voor Zwolle

Welpjes op de Veluwe! - Het kan eigenlijk bijna niemand zijn ontgaan, maar omdat ze zo mooi zijn laten we ze nog één keer zien: de drie welpjes van het wolvenpaar op de Veluwe. Al zouden er in totaal vijf kunnen zijn volgens Provincie Gelderland, die het heuglijke nieuws naar buiten bracht. De jonge wolven zijn waarschijnlijk zo’n drie maanden geleden geboren. Boswachter Lennart Pol kreeg er tranen van in zijn ogen. Een dag eerder legde Benny Pieters uit Epe een bijzonder tafereel vast waarbij een wolf een reekalf greep.

Rennen over de Zutphense spoorbrug - Gerrit Kleyn Winkel uit Zutphen hoorde maandagavond vanuit zijn achtertuin een hoop geschreeuw. Eenmaal buiten zag hij een man over de boog van de spoorbrug heen en weer rennen. ,,Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.’’ Spoorbeheerder ProRail deed aangifte bij de politie, die de man (nog) niet heeft kunnen pakken.

Prins Pieter-Christiaan prijst publiek - Prins Pieter-Christiaan prees na afloop van de Halve Marathon in Zwolle het publiek dat langs de kant stond te klappen. De zoon van prinses Margriet en van Pieter van Vollenhoven liep mee en legde de 21 kilometer hoogstwaarschijnlijk in anderhalf uur af. Hij was iets minder te spreken over de tijdswaarneming.

Grof geschut in Oldebroek en 't Harde - Na 25 jaar van bezuinigen wordt er in de legerplaatsen Oldebroek en ‘t Harde weer eens extra geïnvesteerd in de krijgsmacht. Nieuwe granaten, pantserhouwitsers en ultramoderne simulatoren moeten bijdragen aan een sterkere defensie.

Verdachte rapper uit Zwolle weer vrij - De 33-jarige rapper Michael C. uit Zwolle werd woensdag weer vrijgelaten. Een dag eerder werd hij opgepakt omdat hij een aanslag op zijn eigen leven in scene had gezet om zo een neef verdacht te maken. C. blijft verdachte, maar mag verder onderzoek in vrijheid afwachten, meldde het Openbaar Ministerie.

Roofvogel grijpt raadslid - De terrorbuizerd heeft dinsdag vermoedelijk weer eens toegeslagen. Na aanslagen in Apeldoorn, Hellendoorn, Dalfsen en Putten was het nu de beurt aan Twello waar de vogel zich vergreep aan Bjorn van Ekeren, gemeenteraadslid voor Gemeente Belangen Voorst. Van Ekeren liep in de omgeving Voordersteeg-Wilpsedijk toen hij een dreun voelde en gewond raakte aan zijn hoofd.

Helse hagel in Deventer

,,Het werd op een rare manier stil en er kwam donkere bewolking. En toen barstte het letterlijk los.’’ Deventer kreeg woensdag rond 19.30 uur te maken met een helse hagelbui, waarbij hagelstenen vielen, zo groot als euromuntstukken. ,,Dit is niet normaal.’’