Geparkeerde auto’s op nieuwe Strandboulevard verprutsen het uitzicht

,,We gaan niet ad hoc beslissen dat het nu anders moet, maar de signalen dat mensen ontevreden zijn over de geparkeerde auto’s hebben mij bereikt,’’ zegt de wethouder. ,,Komend najaar gaan we de situatie evalueren. Dan wordt gekeken of de parkeervrije periode, die duurt van 1 mei tot 1 oktober, verlengd moet worden.’’

Ondernemers

Eind maart werden op de nieuwe Strandboulevard van Harderwijk 50 parkeerplaatsen aangelegd, ter hoogte van restaurant Admiraal. Volgens de verantwoordelijk wethouder is dat gebeurd op verzoek van ondernemers in de Bruggestraat en Vijhestraat en ondernemers op de boulevard zelf. Teeninga: ,,Na langdurig overleg in de klankbordgroep is dit besluit genomen. De ondernemers hadden de wens voor parkeerplaatsen. Omdat we de koek voor iedereen groter willen maken met de aanleg van de nieuwe Strandboulevard, hebben we ook naar deze wens geluisterd. De gemeenteraad was akkoord met de parkeerplaatsen. Ik hoor nu de kritische geluiden over de geparkeerde auto’s. Ook dat signaal wordt meegenomen als we in het najaar evalueren.’’