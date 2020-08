Gerrit (74) uit Nunspeet tuimelt verslaafd in de achtbaan door zijn familiegeschiedenis heen

Video Windsurfen is bezig aan een comeback: ‘Het is net als skiën, je hebt het snel onder de knie’

22 augustus Surfen is booming. Al jaren wint de sport aan populariteit, maar sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft het pas echt een vlucht genomen. Telstar Surf op Strand Horst in Ermelo wordt deze zomer overspoeld door mensen die willen leren wind- of kitesurfen. ,,Het aantal instappers is meer dan verdubbeld.’’