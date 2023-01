Gerrit Jan (83) uit Wezep ervaart nog altijd de gevolgen van 'de hel van 63': ‘Roekeloos was het’

Bouw parkeerga­ra­ges Waterfront Harderwijk loopt jaren vertraging op: ‘Had dat liever niet gezien’

Opnieuw vertraging voor de parkeergarages in het Waterfront in Harderwijk. Op z’n vroegst wordt pas in 2025 begonnen met de bouw van de eerste garage, die een plekje moet krijgen op de Kop van de Stadswerven. Eerder werd nog uitgegaan van oplevering in het voorjaar van 2024. De vertraging wordt onder meer veroorzaakt door het gesteggel rond de parkvilla.

12 januari