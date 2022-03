Gerrit uit Putten giet gouden carrières Kramer en Wüst in brons: ‘Eervolle klus, alles komt samen’

Gerrit van Emous uit Putten hoefde niet lang na te denken toen de KNSB hem eind februari benaderde of hij de oeuvre-award wilde ontwerpen voor topschaatsers Sven Kramer en Ireen Wüst . ,,Een eervolle spoedklus, waarvoor ik maar wat graag alles aan de kant geschoven heb. Natuurlijk zei ik ja’’, vertelt een enthousiaste Van Emous in zijn atelier. ,,Voor mij komen twee werelden samen met deze opdracht. De passie voor het schaatsen en de passie van het beelden maken.’’

Tot in de kleine uurtjes

In amper twee weken maakte hij de twee beelden voor onze nationale schaatsiconen. ,,Ik heb een paar nachten flink doorgetrokken en tot in de kleine uurtjes aan de beelden gewerkt. Het moest en het zou goed komen. Zo niet, dan toch. Het is gelukt.’’ Volgens Van Emous mede dankzij de inzet van de bronsgieter. ,,Met grote dank aan Hans Steylaerts, de bronsgieter waarmee ik al dertig jaar werk. Hij heeft er echt werk voor moeten laten liggen.’’