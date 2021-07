Gert en Leida uit Nunspeet vergaat ’t lachen in pipowagen Veessen: ‘Wie geeft ons zicht op IJssel terug?’

Het in Nunspeet woonachtige echtpaar staat al ruim vijftien jaar op camping IJsselzicht in Veessen. Maar nu eigenaar Nol Jansen het complex in principe heeft verkocht, moeten ze hun standplaats ontruimen. ,,Dat gaat in goed overleg met Nol Jansen hoor. We hebben al tientallen jaren contact met elkaar’’, zegt Gert van Veen.

Vroeger had van Veen een drogisterij tegenover het gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Heerde. Nadat hij de zaak had verkocht, ging Gert studeren en eindigde zijn werkzame leven als directeur van meerdere verzorgingshuizen.

In de tijd dat hij de drogisterij runde, had hij al een bootje in de haven van Veessen liggen dat in de weekenden werd gebruikt om te varen met de kinderen. Na zijn pensionering werd op camping IJsselzicht een standplaats gehuurd en een caravan geplaatst. ,,Puur voor dagrecreatie, we slapen in ons huis in Nunspeet en trekken als het maar even goed weer is naar de IJssel.’’