Gesloten bar Kulturhus Oldebroek zet kwaad bloed bij muziekvereniging

‘Dit belemmert verenigingen in opbouwen na corona. Dit terwijl veel overheidsgeld hiervoor naar dorpshuizen gaat. Gemeente en overheid staat afhalen aan de bar wel toe’. Middels een bericht op Twitter ventileert Arjan Dickhof, oud-fractievoorzitter van CDA Oldebroek, zijn ongenoegen over de handelswijze van Kulturhus de Talter in Oldebroek. Die houdt de bar gesloten. ,,Het is mij volstrekt onduidelijk waarom ze dit doen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om nu maximaal in te zetten op verbinding. Je mag zonder QR-code gewoon afhalen bij sportverenigingen en dorpshuizen, maar het Kulturhus weigert dat gewoon. In sportkantines lossen ze het op door een lint te spannen, zo zag je afgelopen weekend. Het stoort mij ontzettend dat een dorpshuis veel gemeenschapsgeld ontvangt en die verbinding in de weg zit. Dorpshuizen in Oostendorp en Elburg staan dit wel toe.”