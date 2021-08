Gestolen auto uit Wezep teruggevonden, dader is opgepakt: ‘Wat bezielde hen?’

Miranda uit Epe verloor haar broertje in Afghanis­tan: ‘Ronald heeft zijn leven gegeven voor de mensen daar, maar ze zijn terug bij af. Dat is wrang’

13 augustus De internationale troepenmacht heeft de hielen amper gelicht in Afghanistan of de taliban nemen weer in rap tempo bezit van het land. 24 Nederlandse militairen lieten er sinds 2001 het leven. Met hart en ziel bouwden ze aan een toekomst die nu volledig in duigen valt. Ronald Groen uit Epe was één van die militairen. ‘Ronald heeft zijn leven gegeven voor de mensen daar, maar ze zijn terug bij af. Dat is heel wrang’.