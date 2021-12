Gewapende man overvalt tankstation in Nunspeet: politie arresteert verdachte

UPDATE & VIDEODe politie is met meerdere eenheden ter plaatse bij het BP tankstation aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet vanwege een overval. Kort na de melding deed de politie via Burgernet een oproep waarin werd gewaarschuwd voor een gewapende man en even later werd de verdachte gearresteerd.