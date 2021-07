Gewapende overval op tankstation in Harderwijk: verdachte op de vlucht

Blauwalgen in Nunspeetse vijver: ‘Vermijd contact met water’

26 juli Vermijd contact met het water in de vijver in het Edzard Koningpark in Nunspeet en laat bijvoorbeeld honden er niet zwemmen of het water drinken. Dat is het advies van het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente. In de vijver aan de Oosteinderweg in Nunspeet zijn eind vorige week blauwalgen aangetroffen.