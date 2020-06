Gewonde bij aanrijding in Ermelo, bestuurder spoorloos

Interview Waarom de meeste mensen slecht zijn in vragen stellen (en hoe we dat zouden kunnen leren)

16:00 ,,Vragen stellen is vaak een voorzet om over onszelf te praten.’’ Was getekend: theatermaker en praktisch filosoof Elke Wiss uit Epe. Haar handboek Socrates Op Sneakers is een hit. Voorkomt het boek coronascheidingen? Wie weet. Want oprecht vragen naar de ander, dat kunnen we leren.