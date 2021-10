Gewonde bij ongeval op Zuiderzeestraatweg in Wezep

Wen er maar aan, eten wat de (gezonde) pot schaft in het ziekenhuis: ‘Dat hoeft echt niet alleen maar broccoli te zijn’

2 oktober Wrap met ei, blini met zalm, gerookte kipsalade, bananensmoothie. Hebben we het hier over de menukaart van een restaurant? Nee, over de keuken van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Dieetkok Gerrit-Jan Kevelam en zijn collega’s bereiden hier elke dag verantwoorde, voedzame maar ook lekkere tussendoortjes als eiwit- en vitamineboost voor de patiënten. ,,We zijn een ziekenhuiskeuken, maar wel met een horecahart.’’