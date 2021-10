Gewonde moet uit auto in berm bevrijd worden na ongeluk in Nijkerk

Winkeliers in Ermelo pakken kerstver­lich­ting nu eens anders aan; adopteer een hert

13 oktober De kerstverlichting verschijnt over een tijdje weer in de winkelstraten. In Ermelo doen de ondernemers er dit jaar graag een schepje bovenop, met verlichte herten en lampjes in bomen. Probleem: dat kost meer geld. Vandaar de actie ‘Licht in Ermelo’.