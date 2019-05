Gewonde na aanrijding met vrachtwagen in Ermelo

Harderwijk­se Bluesroute staat voor tweede keer op uit de dood, maar wel onder andere naam

8:41 De Harderwijkse Bluesroute is terug van weggeweest. Het is de tweede keer dat het muziekevenement opstaat uit de dood. Net als voorheen wordt de Bluesroute gehouden op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Wel is besloten om het evenement een andere naam te geven: het Harderwijk Blues Festival.