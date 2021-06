Gezin komt met schrik vrij na omvallen elektriciteitsmasten in Kerkdorp: ‘Ik hoorde een schreeuw’

Haan was aan het melken toen de storm uit het niets opstak. ,,Het was rond half 7. Ik was in de stal en merkte dat het steeds donkerder werd en de wind aantrok.’’ Even later klonk een harde klap en in de verte hoorde de boer een schreeuw. ,,Ik ben direct naar het huis gerend en zag toen wat er was gebeurd. Het eerste wat ik deed was mijn gezin in mijn veiligheid brengen. De kinderen waren zich rot geschrokken.’’