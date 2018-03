Gezin uit Veessen vreest ook uitgezet te worden en duikt onder

De sinds een jaar in Veessen woonachtige familie Javed is sinds zondag ondergedoken. Het christelijke gezin uit Pakistan is bang dat haar hetzelfde lot wacht als de familie Israël. Hun landgenoten uit Epe werden vorige week het land uitgezet.

In Epe werd de Steungroep Familie Israël opgericht. Veessen heeft nu de Vrienden van de familie Javed. Die beweging roept staatssecretaris Mark Harbers op om het vierkoppige gezin (vader, moeder en hun dochters van 15 en 6) niet ons land uit te zetten. Dat overkwam de Israëls vorige week wel in een vergelijkbare situatie. Harbers oordeelde dat die niet bijzonder genoeg was en stuurde ze op basis van de zogenaamde Dublin-claim terug naar Polen. Het land waar ze voor het eerst voet op Europese bodem zetten.

Fatwa

Volgens hun vrienden kan de familie Yaved over zes weken asiel aanvragen in Nederland. Dan zijn ze hier de benodigde achttien maanden. Tot die tijd loopt het viertal echter risico dat ze een enkele reis krijgt richting hún land van aankomst, Portugal. ,,De kans is groot dat ze in Portugal worden teruggestuurd naar Pakistan. Daar zullen ze niet overleven, want er is vanwege hun geloof een fatwa over hen uitgesproken’’, zegt Silvia van Amerongen van de Vrienden van de familie Javed. Ze wil niet ingaan op de vraag of de familie Javed op eigen initiatief is ondergedoken of dat ze door hun vrienden zijn gestimuleerd.

Hardheid

Daarnaast is het de vraag of het niet naïef is om onder te duiken. Stel dat ze na het verstrijken van de termijn van achttien maanden weer boven water komen. Dan zouden ze het risico kunnen lopen dat staatssecretaris Mark Harbers hen met terugwerkende kracht alsnog het land uitzet, omdat ze bewust onvindbaar waren. Bovendien zou het hek dan weleens van de dam kunnen zijn. Van Amerongen is niet bang voor een dergelijk scenario. ,,Als dit afgestraft wordt, dan is er sprake van een hardheid die niet in onze samenleving past.’’