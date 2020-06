Gezocht: 108 bakkers voor suikerzoete surprise Harderwijkse asielzoekers

Van digitaal thuis op de bank weer voorzich­tig richting de kerkbank in Harderwijk

6:30 Kerken in de regio bereiden zich voor als vanaf 1 juli weer honderd kerkgangers de dienst in levende lijve bij mogen wonen. Hier en daar wordt nu gestart en ervaring opgedaan met maximaal dertig mensen in de banken, zoals in de Plantagekerk in Harderwijk.