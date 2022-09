Gezocht: aannemer die voor 12 miljoen Hof van Cramer in Wapenveld wil bouwen

De financiering is geregeld en de gemeenteraad lijkt maandag 3 oktober unaniem akkoord te gaan met de grootste investering in de kern Wapenveld ooit. Toch is het de vraag of de schop binnenkort de grond in kan voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) Hof van Cramer in Wapenveld. De prangende vraag is: welke aannemer wil voor ruim 12 miljoen euro dit complex aan de W.H. Van de Pollstraat in het centrum van het dorp bouwen?