Gezocht: klandizie voor Harderwijkse corona boodschappendienst

Is het koudwatervrees, of worden ze via een andere weg al geholpen? Hoe het kan weet Else van Werven van zorginstantie Zorgdat niet, maar er moet een forse categorie Harderwijkers zijn die vanwege het coronavirus de deur niet uit kan of wil. Toch heeft zich nog niemand gemeld om gebruik te maken van de Boodschappendienst die afgelopen weekend op Facebook spontaan ontstond .

Het is vooral bedoeld voor ouderen of kwetsbare mensen die de komende tijd contact liever zoveel mogelijk vermijden. Velen kunnen mogelijk terugvallen op familie of vrienden, maar juist voor degenen die geen breed sociaal netwerk hebben is de Facebookgroep opgericht.

Al veel vrijwilligers

Het idee komt uit Katwijk en is opgepikt door Wilco Bos in Harderwijk. Via twitter vond hij al snel enkele medestanders en sinds de pagina de lucht inging hebben zich al zo’n vijftig vrijwilligers aangemeld. De organisatie Mensen in Nood is aangehaakt en welzijnsorganisatie Zorgdat heeft hulp toegezegd.

Het was ‘in een soort opwelling’ ontstaan, zegt mede-initiatiefnemer Thijs Melkert. ,,Het is heel positief dat het zo als een sneeuwbal doorrolt en groeit.’’

Drempel

,,Als je ziet hoe druk het is in supermarkten kan ik me goed voorstellen dat er mensen zijn die daar juist niet heen willen’’, aldus Melkert. ,,Dat is toch een drempel als je je niet goed voelt.’’ Ondanks alle inspanningen heeft de oproep echter nog niet veel aanmeldingen opgeleverd.

Nieuwe oproep

,,Tja, het kan zijn dat deze mensen al door buren of kennissen geholpen worden’’, zegt Van Werven van Zorgdat. ,,Ook goed natuurlijk, maar we willen toch zeker weten of mensen wel weten of dit initiatief bestaat.’’ Dat speelt zich vooral af op sociale media, waarvan veel ouderen nog geen gebruik maken.