GGD-campagne tegen meningokokken begint in Harderwijk

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die van mens op mens overdraagbaar is. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, is er kans op hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De vaccinatiecampagne tegen meningokokken is vorig jaar begonnen nadat er steeds meer mensen besmet raakten met de bacterie en er meer mensen aan overleden. Ook in het werkgebied van GGD NOG werd een sterfgeval gemeld.