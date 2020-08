GGD opent extra teststraten in Harderwijk, Zutphen en Heerde

video Twee jaar geleden spookte het nog op deze voormalige paupercam­ping in Doornspijk, nu moeten er huizen komen

11:04 Twee jaar geleden was het nog een onheilspellende en spookachtige camping, nu is het een groen weiland. En binnenkort moeten er aan de Haerderweg in Doornspijk ‘twee of drie woningen’ verrijzen. Camping De Roskam is dan voltooid verleden tijd.