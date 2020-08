GGD: toename aantal coronagevallen West-Veluwe geen reden tot zorg

Gerrit (74) uit Nunspeet tuimelt verslaafd in de achtbaan door zijn familiege­schie­de­nis heen

25 augustus Tien jaar lang speuren naar je verleden. Gerrit Wolters (74) uit Nunspeet noemt het een verslaving. De zoektocht naar zijn voorouders heeft inmiddels een boek opgeleverd: Een Echte Groeneveld is onbuigzaam. Maar daar blijft het niet bij. Er worden nog drie uitgaves gevuld. Twee vergevorderd en eentje die nog wel een paar jaar duurt. Maar afkomen zullen ze. ,,Want het is toch ook zonde die informatie maar in mijn computer te laten zitten?”