Gladheid: Provincie grijpt in na ongeluk op Putterweg in Ermelo

Op de Putterweg in Ermelo is donderdagochtend een voertuig van de weg geraakt. Vermoedelijk is het ongeval ontstaan door ijzel, de weg was en is namelijk erg glad. De twee vrouwelijke inzittenden raakten met hun auto een lantaarnpaal en kwamen in de greppel aan de overkant tot stilstand. Zij kwamen uiteindelijk met de schrik vrij en zijn door omstanders uit hun auto bevrijd.