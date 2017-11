Met 243 aanmeldingen heeft zeven procent van de bewoners van het buitengebied van Ermelo en Nunspeet belangstelling getoond voor glasvezel. Er is minstens 50 procent nodig om de aanleg voor elkaar te krijgen. Volgens Hayley Osinga van Glasvezel buitenaf is er geen reden tot paniek. ,,De deadline is 4 december en de ervaring leert dat de meeste mensen zich in het laatste weekend aanmelden."

De twee gemeenten waarvoor nu de 'vraagbundeling' in gang is gezet, maken onderdeel uit van deelgebied Noordwest-Veluwe. Hierna volgt Veluwe-Midden, waar Putten ook onder valt. De belangstelling voor het deelgebied waar Oldebroek en Elburg onder vallen wordt begin volgend jaar gepeild. Epe, Hattem en Heerde komen in het tweede kwartaal van 2018 voor de zomervakantie aan de beurt.

Osinga legt uit dat de benodigde percentages alleen gehaald kunnen worden als de organisatie geholpen wordt door 'lokale enthousiaste ambassadeurs'. ,,In Ermelo waren die snel gevonden. Voor Nunspeet kwam dat wat moeilijker op gang, maar dat is nu ook gelukt." De ambassadeurs promoten de aanleg van glasvezel en prikkelen mensen om zich aan te melden.

Ermelo

In Ermelo zijn daar vijf aanmeldavonden voor belegd; in Nunspeet moeten de data hiervoor nog worden bepaald. In Ermelo zijn ze op 6, 8 en 9 november in de Goede Herderschool aan de Zeeweg en op 14 en 16 november in de Speulderbrink aan de Garderenseweg. Alle avonden is er een inloop van 19 uur tot 21 uur. ,,Een laagdrempelige bijeenkomst waar de laatste vragen kunnen worden gesteld en waar ook lokale verkopers aanwezig zijn om een abonnement bij af te sluiten."

Wie zich in het voortraject aan een abonnement verbindt, krijgt daar een huisaansluiting bij. Mensen die na 4 december alsnog instappen moeten die zelf betalen. De kosten hiervoor zijn rond de 1.000 euro.

50 procent

Als op 4 december minstens 50 procent van de bewoners zich hebben aangemeld voor glasvezel, gaat er nog zo'n acht tot twaalf weken aan voorbereidingen overheen voordat gestart wordt met de aanleg. Per deelgebied is er maximaal een jaar nodig om het gehele netwerk aan te leggen.

De planning is dat eind 2019 de buitengebieden van alle elf gemeenten die zijn aangesloten bij Stichting Breedband Noord-Veluwe (Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen) op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten.

Harderwijk

In Harderwijk verzorgt kabelbedrijf CAI de aanleg van glasvezel. In Harderwijk en Hierden is 98 procent al op de digitale snelweg aangesloten. Het buitengebied vormt de resterende twee procent. De gemeente heeft hiervoor gisteren een convenant met CAI ondertekend. Ook hier geldt dat vijftig procent van de bewoners moet meedoen.