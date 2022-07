Glijpartijen in Vaassen door vet op de weg: meerdere fietsers onderuit

VIDEO Boeren bij trekker­blok­ka­de in Zwolle zijn vastbera­den: ‘Ik wil niet dat mijn kind mij iets kan verwijten’

Het is nog geen 05.00 uur als de eerste boeren maandagochtend hun trekkers pontificaal voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle parkeren. In totaal zijn ze met meer dan honderd voertuigen. Voor de vrachtwagenchauffeurs die producten komen brengen, is er geen doorkomen aan. Het wordt al snel duidelijk dat de blokkade voorlopig niet wordt opgeheven.

